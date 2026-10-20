Como, Paz: "Sfida United è premio a lavoro di tre anni, serve partita perfetta"

"Si deve fare una partita perfetta, sono giocatori di grandi qualità. Abbiamo tanta voglia di giocare questa sfida. Giocare contro di loro è un premio al lavoro che abbiamo fatto in questi tre anni. Siamo migliorati giorno dopo giorno e ci meritiamo una partita come questa. Ne siamo orgogliosi e abbiamo tanta voglia". Così in conferenza stampa il trequartista argentino del Como Nico Paz, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester United. "Giocare ogni tre giorni è per noi una situazione nuova, non è facile, l'importante è riposare bene per arrivare nelle migliori condizioni. Siamo pronti", ha aggiunto. Il figlio di Messi si è fatto immortalare nei giorni scorsi con la magia del Como: "E' un onore, qualche anno fa una cosa simile era immaginabile, è stato bello vederlo".