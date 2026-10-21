Como, Nico Paz: "Notte storica che non dimenticherò mai. Primo gol? Ho visto lo spazio..."

21 Ott 2026 - 21:25
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Serata da sogno per Nico Paz: doppietta e assist al Manchester United con un Como che ora pensa in grande. "È stata una notte storica per tutti i comaschi, una delle più belle della mia carriera, che non dimenticherò mai. Dobbiamo continuare così, senza pensare a dove possiamo arrivare e giocando ogni partita come se fosse l'unica", ha detto a Sky Sport dopo la sfida del Sinigaglia. "Il primo gol? Ho visto lo spazio e ho calciato. Sono felice di vivere queste emozioni davanti alla mia famiglia".

Nico Paz, il primo gol in Champions col Como è un vero gioiello: United punito

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