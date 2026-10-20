Como, infortunio anche per Rodriguez

Dopo Diao, Chalobah e Kean, il Como deve rinunciare anche a Rodriguez, che si è infortunato in allenamento. "Dobbiamo adattarci a quello che accade, - commenta l'allenatore dei lariani, Cesc Fabregas, alla vigilia della partita di Champions League contro il Manchester United - come stiamo facendo di partita in partita, ma ogni difficoltà è una nuova opportunità". "Non pensiamo al nome dell'avversario, penseremo a fare il nostro gioco come sempre - afferma ancora lo spagnolo -. E' chiaro che in Champions il livello è sempre alto, in un certo senso è più facile preparare le partite rispetto al campionato, perché chiunque si abbia di fronte prova a fare un gioco dominante. Per noi è tutta esperienza, non abbiamo paura".