Como, Fabregas: "Non si può sempre andare a mille, mi è piaciuta la reazione"

"Penso che abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo con voglia e mentalità per andare a vincere. Mi è piaciuta la reazione". Così il tecnico del Como Cesc Fabregas dopo la vittoria sul Sassuolo. "Non si può sempre andare a mille ma se si vuole essere questa squadra bisogna spingere forte e avere fiducia in tutta la rosa - ha detto a Dazn - Poi ci sono partite in cui manca un po’ di energia, ma la squadra sta crescendo e sperimentando tanto. Abbiamo giocato 66 ore prima di questa partita e il Sassuolo era più riposato. Giocheremo martedì contro il Torino e loro hanno giocato ieri”. Poi su Matic: "Non possiamo lasciarlo giocare, deve essere pressato e nel secondo tempo lo abbiamo fatto meglio. Matic è mio amico, ho giocato con lui e gli ho detto che nel secondo tempo abbiamo dovuto pressarlo di più, altrimenti avrebbe giocato da solo. Lui mi ha detto: 'ricordati che il miglior calcio l'hai giocato con me'".