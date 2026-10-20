Claudio Ranieri compie 75 anni, gli auguri della Roma

20 Ott 2026 - 10:21
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Il Direttore Tecnico della Figc, Claudio Ranieri, compie oggi 75 anni. Tra i primissimi a fare gli auguri all'ex allenatore, la As Roma sui suoi canali social: "Buon compleanno, Claudio Ranieri", si legge sul post dei giallorossi. Oltre ad averci giocato, dalle giovanili fino alla prima squadra, Ranieri ha allenato la Roma tra il 2009 e il 2011 sfiorando lo scudetto nel 2010, poi ancora nel 2019 e nella stagione 2024/25, prima di scegliere l'attuale tecnico Gian Piero Gasperini come suo successore e ricoprire la scorsa stagione il ruolo di Senior Advisor.

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