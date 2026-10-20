Fabregas: "Con lo United una partita storica da provare a vincere"

"E' una giornata storica per la nostra città, un momento speciale che stiamo vivendo in questi mesi, ci dobbiamo adattare bene alla sfida giocando con tranquillità e ambizione, Penso che non si debba ricordare la storia dello United, godiamoci la sfida provando a vincere e a goderci una giornata storica". Così in conferenza stampa Cesc Fabregas, tecnico del Como, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester United. "United in crisi? Nel calcio non esiste la parola crisi, perché ogni tre giorni si gioca e c'è una nuova partita per provare a vincere. Si gioca 11 contro 11 per dare il massimo e vincere, questo è il calcio. Il termine crisi lo inventate voi, noi siamo professionisti che siamo nati con l'idea di competere", ha aggiunto.