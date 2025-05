Champions League, Piacenza tifa Inzaghi: maxi schermo per la finale

Sabato sera, in occasione della finale di Champions League in programma a Monaco di Baviera tra Inter e Paris Saint Germain, Piacenza tiferà per il 'ragazzo di casa', Simone Inzaghi - piacentino alla guida della squadra milanese - davanti a un maxi schermo nell'area esterna di Spazio2 in via XXIV Maggio: l'evento, a ingresso libero, è organizzato, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, da Radio Sound e Inter Club Piacenza. "È stato un piacere festeggiare i successi di Simone Inzaghi a Palazzo Gotico, un anno fa, insieme a tanti concittadini - sottolinea in una nota la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi riferendosi alla conquista dello scudetto da parte dell'Inter la scorsa stagione - sarà importante sostenerlo con entusiasmo anche sabato sera, per cui invitiamo non solo i tifosi interisti ma tutti gli appassionati di calcio a partecipare a questo momento di sport e condivisione". Fin dal tardo pomeriggio gli appassionati potranno accedere all'area in cui ci sarà anche un'ampia proposta di ristoro per tutta la serata. Un evento simile era stato organizzato nel 2023 per la finale di Champions League tra l'Inter guidata sempre da Inzaghi e il Manchester City.