Champions, il ministro dell'Interno francese: "Psg-Barcellona si giocherà"

19 Ott 2026 - 18:34
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L'incontro di cartello di Champions League tra Paris Saint-Germain e Barcellona si terrà regolarmente martedì a Parigi, come confermato dal ministro dell'Interno francese, nonostante le violente proteste del fine settimana. La partita di martedì tra Psg e Barcellona, al Parc des Princes, richiederà un imponente dispositivo di sicurezza, in un momento in cui le forze dell'ordine sono già sotto forte pressione a causa delle proteste studentesche che durano da settimane. Al termine di una riunione d'emergenza con i vertici del governo, il ministro dell'Interno Laurent Nuñez ha riferito che era stata valutata l'ipotesi di annullare gli eventi in programma, incluse le partite di calcio. "Tuttavia, questo non riguarda l'incontro di domani tra PSG e Barcellona", ha precisato.

Nuñez ha aggiunto che anche gli altri incontri previsti questa settimana nell'ambito delle competizioni europee non subiranno variazioni. Ha citato, in particolare, la partita tra Lille e Galatasaray, in programma mercoledì nell'omonima città del nord, dove nel fine settimana alcuni saccheggiatori hanno preso di mira diversi negozi. Interpellato in merito a un possibile impatto delle tensioni in Francia sulla sua squadra, l'allenatore del PSG, Luis Enrique, ha risposto che non ci saranno ripercussioni e di non sentirsi affatto spaventato. "Non sono la persona adatta a parlare di questo argomento", ha aggiunto. "Sono qui per parlare di calcio. Certamente non approviamo queste violenze, ma purtroppo fanno parte della società attuale. Dobbiamo semplicemente restare concentrati sulla partita", ha aggiunto.

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