Champions, il ministro dell'Interno francese: "Psg-Barcellona si giocherà"

Nuñez ha aggiunto che anche gli altri incontri previsti questa settimana nell'ambito delle competizioni europee non subiranno variazioni. Ha citato, in particolare, la partita tra Lille e Galatasaray, in programma mercoledì nell'omonima città del nord, dove nel fine settimana alcuni saccheggiatori hanno preso di mira diversi negozi. Interpellato in merito a un possibile impatto delle tensioni in Francia sulla sua squadra, l'allenatore del PSG, Luis Enrique, ha risposto che non ci saranno ripercussioni e di non sentirsi affatto spaventato. "Non sono la persona adatta a parlare di questo argomento", ha aggiunto. "Sono qui per parlare di calcio. Certamente non approviamo queste violenze, ma purtroppo fanno parte della società attuale. Dobbiamo semplicemente restare concentrati sulla partita", ha aggiunto.