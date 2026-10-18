Champions: arbitro spagnolo per il Napoli, lo svizzero Scharer per la Roma

Sarà lo spagnolo José María Sánchez l'arbitro di Napoli-Bodo/Glimt, valida per la terza giornata di Champions League e in programma martedì alle 21 al Maradona. La squadra di Allegri in Europa ha finora rimediato due sconfitte, contro l'Arsenal nella gara di esordio e in casa del Villarreal. Direttore di gara svizzero per la Roma, impegnata in casa contro lo Slovan Bratislava sempre martedì alle 21: a dirigere i giallorossi, che alla prima hanno pareggiato 1-1 in casa del Fenerbahce e alla seconda sono stati incredibilmente sconfitti dal Real Madrid dopo essere stati avanti 3-1, sarà Sandro Schärer.