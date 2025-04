Premier League: Liverpool a un passo dal titolo. Pari Chelsea, ko Tottenham. Flop United

Ennesimo ko umiliante dello United, travolto 4-1 dal Newcastle. E c'è anche un po' di Italia, visto che ad aprire la goleada è Tonali, che conclude al volo di destro su un fantastico assist al volo di Isak. Eppure, lo show dei Magpies va in scena "soltanto" nella ripresa, visto che al 37' Garnacho pareggia ed è 1-1 dopo il primo tempo. Poi, però, sale in cattedra Barnes, che realizza una doppietta che permette ai padroni di casa di essere sul 3-1 al 64', con il primo gol proprio in apertura (49'). Intanto Amorim perde pure Zirkzee per infortunio e la situazione peggiora al 77', quando Bruno Guimarares sfrutta l'assist di Joelinton per fare 4-1 e calare il poker. Il finale è di pura gestione per la nuova quarta in classifica: il Newcastle ha 56 punti, a +1 sul sesto posto del Chelsea (il quinto vale la Champions). Tonali e compagni, in realtà, sono pure potenzialmente terzi, essendo a -1 dal Nottingham ma con una partita in meno. Lo United, invece, dimostra di avere la testa al ritorno di Europa League con il Lione e resta quattordicesimo a 38 punti, appena tre in più di Wolverhampton e West Ham, le prime squadre salve di questa Premier.