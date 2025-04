Premier League: l’Arsenal si prende il derby col Fulham, il Forest affonda lo United. Ok i Wolves

Derby londinese all’Emirates, dove l’Arsenal accoglie il Fulham, fresco di eliminazione nei quarti di finale della Coppa d’Inghilterra (per mano del Crystal Palace). I padroni di casa provano a rendersi pericolosi subito in avvio con Rice, ma la difesa dei Whites gli sbarra la strada, mentre Gabriel è costretto a lasciare il campo per infortunio al quarto d’ora di gara: pessime notizie dunque per Arteta, soprattutto in vista della sfida di Champions League contro il Real Madrid. Il Fulham prova allora a sfruttare il momento di scoramento avversario e si affaccia in avanti con Jimenez, ma a trovare il colpo che vale l’1-0 sono i Gunners: Merino regala infatti il vantaggio ai suoi al 38’, favorito anche da una decisiva deviazione di Cuenca. L’Arsenal ha pure l’occasione per raddoppiare pochi minuti più tardi con Odegaard, ma il norvegese non la coglie. Il solito Jimenez impegna invece Raya a inizio ripresa, mentre nell’area opposta è Timber a sporcare i guantoni di Leno. A costruire un paio di azioni ancora più interessanti sono poi uno scatenato Martinelli e Merino, con il Fulham costretto a difendersi fin sulla propria linea di porta. Arteta decide allora di inserire Saka, al rientro da un lungo infortunio, e l’inglese risponde subito presente: il 7 in maglia Gunners impiega soltanto sette minuti per segnare di testa, facendo 2-0 al 73’. Muniz e Sessegnon animano quindi il finale di gara della squadra di Marco Silva, mentre Martinelli si vede annullare un gol per fuorigioco al novantesimo. In pieno recupero proprio Muniz riesce ad accorciare le distanze per i Cottagers, grazie anche a una deviazione di Saliba, ma il 2-1 finale non cambia l’esito del match. L’Arsenal centra infatti la seconda vittoria di fila in campionato e sale a 61 punti, portandosi a -9 dal Liverpool: la capolista sarà impegnata mercoledì sera nel derby contro l’Everton ad Anfield. A 45 punti resta invece il Fulham.