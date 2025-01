Premier League: l’Arsenal ribalta il Tottenham e insegue il Liverpool, vola il Newcastle

ARSENAL-TOTTENHAM 2-1

Il derby del Nord di Londra si tinge ancora di biancorosso, l’Arsenal ribalta il Tottenham 2-1 e continua a inseguire il Liverpool in vetta. Partenza a razzo della squadra di Arteta, che occupa stabilmente la metà campo avversaria alla ricerca del vantaggio. Nel miglior momento dei Gunners però, ecco che a sorpresa colpiscono gli Spurs: al 25’ Heung-min Son, fresco di rinnovo, batte Raya e stappa il derby. I padroni di casa non si lasciano scoraggiare dal gol subito, e riprendono subito a spingere. Il gol del pareggio non si fa attendere tanto, al 40’ Solanke butta nella sua porta il colpo di testa di Gabriel, per l’1-1. La rimonta viene completata dall’Arsenal addirittura prima del duplice fischio, con Odegaard che lancia Trossard sulla sinistra per il diagonale potente e preciso del belga, che fa 2-1 al 44’. Nel secondo tempo gli uomini di Postecoglou cercano in tutti i modi di riportare nuovamente l'incontro in equilibrio, ma Saliba e Gabriel sono perfetti nelle retrovie biancorosse. Odegaard si divora il tris dopo l’85’, ma l’occasione più clamorosa capita quasi a sorpresa sui piedi di Pedro Porro: lo spagnolo degli Spurs, in pieno recupero, fa partire il destro da lunga distanza, che però si limita a scheggiare il palo esterno. Vince l’Arsenal 2-1 e sale a 43 punti, a -4 dal Liverpool capolista (che deve ancora recuperare il derby con l’Everton). Undicesimo ko stagionale per il Tottenham, a quota 24 punti e agganciato anche dal Crystal Palace.