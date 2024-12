Premier League: il Manchester City frena ancora, Newcastle ko. Rinviata Everton-Liverpool

CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITY 2-2

Si inceppa ancora il Manchester City, fermato sul 2-2 in casa del Crystal Palace. Doccia fredda per I Citizens dopo soli quattro minuti, con i padroni di casa che stappano la partita grazie alla rete di Munoz su assist di Hughes. Gli uomini di Guardiola iniziano subito a premere forte sull’acceleratore alla ricerca del pareggio, che arriva alla mezzora con il colpo di testa di Haaland, innescato da Matheus Nunes. Al termine della prima frazione di gioco le due squadre sono quindi in parità, sull’1-1. Al rientro in campo dopo l’intervallo la formazione allenata da Glasner colpisce ancora: al 56’ l’incornata su corner dell’ex Wolfsburg Lacroix vale il 2-1. La gioia dei rossoblù dura però solamente pochi minuti, perché al 68’ Lewis mette il pallone sotto l’incrocio con il destro e fa 2-2. Nei venti minuti finali gli ospiti provano in tutti i modi a vincerla, ma all’84’ restano in inferiorità numerica proprio a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Lewis. Nel finale la squadra di casa gestisce e amministra senza rischiare, portando via un punto prezioso. Il Manchester City con questo 2-2 rimane al quarto posto, a 27 punti. Punto importante in chiave salvezza per il Palace, sedicesimo a quota 13.