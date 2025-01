Premier League, il padre di Elon Musk: "Mio figlio interessato al Liverpool"

Errol Musk in un'intervista a Times Radio ha ammesso che il Ceo di Tesla è interessato ai sei volte campioni d'Europa: "Oh sì, ma questo non significa che lo comprerà... Gli piacerebbe, sì, ovviamente, chiunque lo vorrebbe. Anch'io, ma non posso commentare oltre, aumenterebbe il prezzo...". Musk Sr. ha rivelato anche che la sua famiglia ha dei parenti a Liverpool: "Siamo stati abbastanza fortunati da conoscere alcuni membri dei Beatles perché sono cresciuti con noi, la mia famiglia".