Il City blinda i gioielli per uscire dal periodo nero: dopo Pep tocca ad Haaland

Dopo aver convinto Pep Guardiola a restare per almeno un'altra stagione, il Manchester City ora lavora per allungare la permanenza all'Etihad stadium di Erling Haaland, per il quale è pronto un nuovo contratto da 110 milioni di euro. Nei giorni scorsi il tecnico catalano ha raggiunto un accordo di principio per prolungare il suo attuale contratto, in scadenza nell'estate 2025, almeno di un altro anno con opzione fino al 2027.