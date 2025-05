Ligue 1: il Marsiglia viene ripreso dal Lille, cade il Lione

LILLE-MARSIGLIA 1-1

Si avvicina alla Champions League (e al secondo posto) a piccoli passi il Marsiglia, che esce imbattuto dalla sfida in trasferta contro il Lille: il match finisce 1-1. La squadra di De Zerbi gestisce a lungo il pallino del gioco nel corso del primo tempo, ma al duplice fischio le reti sono bianche e il punteggio è sullo 0-0. In avvio di ripresa gli ospiti riescono finalmente a stappare la partita: al 57’ azione perfetta dell’OM, che muove palla arrivando a Rabiot dentro l’area, il quale apparecchia per la zampata di Gouiri. La gioia degli ospiti però non dura molto: al 74’ gli uomini di Genesio riportano l’incontro in equilibrio con il destro di Matias Fernandez, innescato da Jonathan David. Nel quarto d’ora finale i biancoazzurri provano in tutti i modi a portare a casa i tre punti, senza però riuscirci. Finisce 1-1, con le squadre che si dividono la posta in palio. Il Marsiglia sale a quota 59, in seconda posizione e sempre a +2 sul quinto posto: Nizza, Strasburgo e proprio il Lille sono infatti a quota 57 fino alla sesta posizione, con il Monaco terzo a quota 58.