Liga: Mbappé risponde ad Alvarez, è 1-1 nel derby di Madrid tra Real e Atletico

Il Real Madrid si presenta al Bernabeu con una grande emergenza in difesa, ma Ancelotti può contare sulle sue quattro stelle offensive sin dal primo minuto: Bellingham, Mbappé, Rodrigo e Vinicius Jr. L’Atletico del Cholo Simeone risponde invece con il duo delle meraviglie composto da Griezmann e Julian Alvarez, in un derby in cui Blancos e Colchoneros si giocano la vetta della Liga. A prendersi la scena nei minuti che precedono il calcio d’inizio è però una leggenda come Marcelo, cui Modric consegna una speciale maglia celebrativa, tra gli applausi del pubblico: il brasiliano nei giorni scorsi ha infatti annunciato il suo ritiro, dopo l’ultima esperienza in patria al Fluminense. Parte quindi il match e la prima squadra a provare a costruirsi un’occasione al quarto d’ora è l’Atleti: Samuel Lino cerca di sorprendere Courtois con un destro da fuori area, ma non riesce a inquadrare per centimetri lo specchio della porta. Stesso esito per il tiro di Vinicius dalla parte opposta cinque minuti più tardi, mentre un pestone di Tchouameni sul piede di Samuel Lino alla mezz’ora regala un calcio di rigore ai Colchoneros (decisivo il Var): Alvarez si presenta allora sul dischetto e sigla l’1-0 con un “cucchiaino”, stappando la gara al 35’. Il Real trova però il pareggio a inizio ripresa, quando Mbappé realizza l’1-1 al 50’ con un destro di rapina da centro area. I Blancos si accendono definitivamente e, dopo un paio di minuti, colpiscono pure una traversa con Bellingham. Sempre lo stesso legno ferma poi Vinicius al 72’, complice anche una decisiva deviazione di Oblak: lo sloveno è protagonista pure sulla punizione di Rodrygo qualche secondo dopo, con il brasiliano di nuovo pericoloso anche all’83’ con una conclusione dal limite dell’area. Correa ci prova invece per gli ospiti in pieno recupero, ma non supera Courtois. Il derby si chiude quindi 1-1, lo stesso risultato dell’andata. Il Real resta così in vetta con 50 punti, tallonato sempre dai 49 dell’Atletico. Ad approfittare del pari tra le due di Madrid potrebbe essere il Barcellona, in campo domani a Siviglia: i Blaugrana al momento hanno 45 punti.