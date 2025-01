Liga: l’Atletico cade a sorpresa a Leganes, Griezmann sbaglia un rigore al 90’

LEGANES-ATLETICO MADRID 1-0

Ritrovata la vetta della Liga nell’ultima giornata del girone d’andata, l’Atletico Madrid si presenta all’Estadio Municipal de Butarque di Leganes per difendere il proprio status di leader della classifica. I Colchoneros rischiano però di ritrovarsi sotto nel risultato dopo pochi secondi dal calcio d’inizio, visto che Juan Cruz sfiora il vantaggio per i padroni di casa. Simeone richiama allora i suoi all’attenzione e l’Atleti si porta in attacco: è il 12’ quando Julian Alvarez colpisce la traversa, con l’argentino che viene poi fermato pure da Dmitrovic due minuti più tardi. La formazione biancorossa prende in mano le redini del match e al 26’ va di nuovo vicina al gol: questa volta a stamparsi sul palo è un tiro da distanza ravvicinata di Griezmann. In avvio di secondo tempo è, però, a sorpresa il Leganes a passare in vantaggio: Nastasic sorprende tutti sul corner di Dani Raba e batte Oblak con un bel colpo di testa al 50’. L’Atletico prova allora a rispondere immediatamente e sfiora il pareggio su punizione con Griezmann, mentre Miguel de la Fuente non riesce ad agganciare al 73’ il pallone del possibile raddoppio per la squadra di Jimenez. Ad avere sui piedi la palla dell’1-1 è allora di nuovo Griezmann al 90’: il Var porta l’arbitro ad assegnare un calcio di rigore all’Atletico per un fallo di mano in area, ma il francese spreca clamorosamente dal dischetto. Il tiro dell’ex Real Sociedad termina infatti direttamente sul fondo, per la disperazione del Cholo. Al 97’ serve invece un miracolo di Dmitrovic per negare il gol a Correa. Il Leganes vince quindi 1-0 e sale a 22 punti, togliendosi un’altra grande soddisfazione dopo aver già battuto il Barcellona quest’anno. Termina invece a 16 la striscia di vittorie consecutive dell’Atletico Madrid: i Colchoneros restano a 44 punti e domani rischiano di essere risorpassati in vetta dal Real Madrid.