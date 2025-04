Liga: l'Atletico Madrid travolge il Rayo, Girona a rischio-retrocessione

L'Osasuna sogna l'Europa, il Siviglia rischia nuovamente grosso: è questo il responso dell'El Sadar, che assiste alla vittoria per 1-0 dei padroni di casa. Gli ospiti fanno debuttare il giovane Diego Hormigo e sfiorano il gol, salvo poi farsi del male da soli: fallo di Saul, punizione e strepitoso 1-0 di Ruben Garcia direttamente da calcio piazzato. Nulla da fare per Nyland e il Siviglia vedeva sfuggirsi di mano definitivamente la sfida sette minuti dopo, per il fallo di reazione di Lukebakio: rosso e biancorossi in dieci dal 31'. Dopo aver sfiorato il raddoppio, il Siviglia andava ad attaccare in dieci contro undici per inseguire un difficile pari. Occasioni importanti per Agoumé e Garcia Pascual, ma non c'era nulla da fare per gli uomini di Caparros: vittoria per 1-0 dell'Osasuna, che aggancia il Maiorca con 44 punti e sogna l'Europa con l'ottavo posto. Scivola ancora indietro il Siviglia, fermo a quota 37: +5 sulla retrocessione, ma i biancorossi (come il Girona) appaiono in caduta libera.