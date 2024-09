Liga: Julián Alvarez riporta l'Atletico al terzo posto, vince il Villarreal  

SPAGNA

I colchoneros soffrono a lungo, ma sconfiggono 1-0 il Celta Vigo al Balaidos: decisiva la puntura dell'Araña. Il Villarreal torna nella top-4, pari per il Betis

© Getty Images La 7a giornata della Liga sorride all'Atletico Madrid, che riconquista la terza posizione e si rimette all'inseguimento di Barcellona (21) e Real Madrid (17) con 15 punti. I colchoneros esultano proprio nel recupero, sconfiggendo 1-0 il Celta Vigo grazie alla rete di Julián Alvarez: bravo l'argentino a insaccare sull'assist di Griezmann. Il Villarreal sconfigge 2-1 l'Espanyol nel segno di Ayoze Perez (doppietta), 1-1 tra Betis e Las Palmas.

CELTA VIGO-ATLETICO MADRID 0-1

Basta una rete all'Atletico Madrid per sconfiggere il Celta Vigo e riprendersi la terza posizione nella Liga: 15 punti contro i 21 del Barça e i 17 del Real Madrid, le uniche squadre che precedono i colchoneros. Nella 500a di Iago Aspas con la maglia del Celta, l'avvio è nervoso ed equilibrato: molti gialli e poche occasioni, ma si lotta tantissimo a centrocampo. Meglio il Celta nel primo tempo e al 41' ecco la grande chances: Aspas colpisce, Oblak c'è. Nella ripresa entra Julián Alvarez e l'Atletico, dopo aver rischiato due volte sulle conclusioni di Borja Iglesias (Oblak decisivo), rialza il baricentro. Guaita evita il vantaggio di Riquelme, ma non può nulla all'89': cross di Griezmann tocco sottomisura dell'Araña. Julián Alvarez firma l'1-0 e regala tre punti a Simeone, che torna nella top-3 alla vigilia del derby contro il Real. Si ferma a quota 9 punti, invece, il Celta Vigo: ottima prova per i ragazzi di Giraldez.

ESPANYOL-VILLARREAL 1-2

Torna al successo il Villarreal, che si riscatta dopo la goleada subita dal Barcellona e sale a 14 punti. Il Submarino Amarillo sconfigge 2-1 l'Espanyol e aggancia il quarto posto. Spinge in avvio il Submarino Amarillo, che colpisce un palo e pende sulla corsia destra, dove c'è uno scatenato Ilias Akhomach: l'ex Barça si rende pericoloso e trascina i suoi. Si fa male Albiol e, nel maxi-recupero che ne consegue, succede di tutto. Nel primo minuto Jofre calcia di prima e batte Diego Conde per l'1-0 dell'Espanyol, che viene raggiunto al 51': assist di Alex Baena e gol di Ayoze Perez. Nella ripresa Akhomach sfiora il raddoppio per il Villarreal, che flirta a lungo con la vittoria e la blinda al 62': rasoterra imparabile e doppietta per Ayoze Perez, arrivato a 6 gol in 5 gare. Ci prova l'Espanyol nel recupero, ma senza esito: 7 punti in 7 gare per la neopromossa. Il Submarino Amarillo, invece, torna in zona-Champions. Forti polemiche, in questa sfida, per l'arbitraggio di Quintero Gonzalez: un tifoso dell'Espanyol ha tentato di colpirlo con una bottlglietta al fischio finale, senza riuscirci. Quest'ultimo, subito individuato, rischia l'equivalente del Daspo.

LAS PALMAS-BETIS 1-1

Pari e poche emozioni tra il Las Palmas e il Betis, che pareggiano 1-1 in un match ad altissima tensione. La prima chance è per i padroni di casa, che passano dopo otto minuti: Viti salta Perraud e la mette sul secondo palo, dove Moleiro deve solo spingere in gol. Il Betis reagisce con Ruibal e Diao, ma Cillessen è reattivo. Nel finale di tempo si intensifica l'assedio biancoverde e arriva il pari: lo firma Lo Celso, perfetto sull'assist di Diao al 47'pt. La ripresa è tutta per il Betis, che non riesce a sfondare la linea difensiva avversaria: Cillessen salva su Bakambu, che colpisce anche un palo. Occasione sprecata per il Betis, che resta in 11a posizione con 9 punti. Ultimo il Las Palmas a quota 3.