Liga: il Villarreal batte il Barcellona in rimonta e si assicura la Champions League. Ok Real e Atletico

Tre giorni dopo essere tornato Campione di Spagna, il Barcellona di Hansi Flick scende in campo al Montjuïc per celebrare la vittoria della Liga davanti al proprio pubblico. La gara non inizia però bene per i Blaugrana, visto che a portarsi sull’1-0 dopo appena quattro minuti è il Villarreal con Ayoze Perez. A pareggiare per il Barça al 38’ ci pensa allora il solito Yamal, con l’ennesimo capolavoro della sua stagione: scambio con Eric Garcia al limite dell’area e sinistro a giro sul palo lontano, quello che è ormai un marchio di fabbrica per il talento spagnolo. Sempre Yamal colpisce poi una traversa nel recupero del primo tempo, qualche istante prima del 2-1 firmato Fermin Lopez: a segno quindi nuovamente i due giocatori che hanno timbrato il decisivo successo contro l’Espanyol nello scorso turno di Liga. Il Villarreal però non si scoraggia e al 50’ pareggia con Comesana, portandosi poi in vantaggio 3-2 all’80’ con Buchanan (in prestito dall’Inter). È la rete che decide l’incontro e che porta il Villarreal in Champions League: i 67 punti del Sottomarino Giallo non possono più essere raggiunti dal Betis. Il Barcellona resta invece a 85 punti.