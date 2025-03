Liga: il Barcellona travolge la Real Sociedad, ora è primo da solo

BARCELLONA-REAL SOCIEDAD 4-0

Un autentico dominio e uno show che è un messaggio al Benfica, avversario che tornerà di fronte in Champions League dopo il 5-4 nella League Phase. Il Barcellona travolge la Real Sociedad con un perentorio 4-0 e quattro marcatori diversi, che portano a 19 gli autori dei gol stagionali blaugrana: meglio solo il Betis (20) in Europa. La sfida non inizierebbe benissimo per i blaugrana, ma Sergio Gomez si vede annullare il potenziale vantaggio dei txuri-urdin: c'era offside di Javi Lopez, 26° gol annullato ai rivali del Barça in stagione. Dopo le prime emozioni, ecco l'episodio che svolta definitivamente la sfida: Elustondo affossa Dani Olmo lanciato a rete, inevitabile il rosso al 16'. La Real Sociedad vede distrutto il suo piano-partita e il Barça ne approfitta con un letale uno-due: i canterani Gerard Martin (2002) e Casadò (ormai titolarissimo) segnano rispettivamente al 25' e al 29'. Il grande protagonista è Dani Olmo, autore di due assist, coi blaugrana che flirtano a più riprese col tris. Una rete che arriverà solo nella ripresa, col tap-in vincente di Araujo al 55'. Passano cinque minuti ed ecco anche il poker, con Lewandowski a deviare in rete il tiro del difensore uruguagio: è 4-0 al 60'. Da qui in poi il Barça alza il piede dell'acceleratore, con Yamal e Ferran Torres a guidare le rade azioni offensive, mentre la Real Sociedad ritrova Hamari Traoré dopo la rottura del crociato avvenuta a settembre. Non ci sono altre emozioni ed ecco il successo dei blaugrana, che tornano primi da soli: 57 punti che portano i blaugrana davanti ad Atletico (56) e Real (54). Esce dalla zona-coppe la Real Sociedad, ferma a 34 punti: quinto ko consecutivo lontano da casa, per i baschi.