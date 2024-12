Liga: Diao punisce il Barcellona al 94’, i Blaugrana pareggiano col Betis

REAL BETIS-BARCELLONA 2-2

Rinvigorito dal convincente 5-1 ottenuto in settimana in casa del Maiorca, il Barcellona si presenta all’Estadio Benito Villamarín con qualche sicurezza in più. Flick rimette Lewandowski al centro dell’attacco, dopo averlo fatto riposare per tutti e novanta i minuti nell’ultima partita, con Yamal e Raphinha a sostegno. I Blaugrana soffrono però l’avvio forte del Betis, vicino per due volte al vantaggio nei primi due minuti di gara: Raphinha e Peña sono infatti costretti a un paio di salvataggi decisivi. Il Barcellona fatica a esprimere il solito gioco spumeggiante, ma gli basta un’azione ben manovrata per portarsi sull’1-0 al 39’: Koundé offre l’assist dalla destra e Lewandowski non manca l’appuntamento con il gol a centro area. Il polacco sale così a 16 reti segnate nelle prime 16 giornate di Liga da lui giocate quest’anno, diventando il primo a riuscirci dai tempi di Lionel Messi (stagione 2018/19). I catalani chiudono quindi avanti il primo tempo, ma rischiano poi di subire il pareggio del Betis in avvio di ripresa. La squadra di Pellegrini esce meglio dagli spogliatoi e sfiora per tre volte il gol con Altimira, Abde e Avila: provvidenziale è ancora una volta Peña. Il coraggio e l’insistenza dei padroni di casa alla fine pagano, visto che il Var richiama l’arbitro al 65’ per assegnare un rigore ai Verdiblancos per un fallo di de Jong su Vitor Roque. Lo Celso fa quindi 1-1 dal dischetto, mentre Flick viene espulso per proteste. Il Barcellona è allora costretto a riversarsi in attacco per tornare avanti nel risultato e ci riesce all’83’: Yamal si inventa un assist paradisiaco e Ferran Torres sigla il 2-1. È però solo un’illusione, visto che Diao regala il 2-2 finale al Betis al 94’. Il Barcellona è costretto quindi ad accontentarsi di un pareggio, salendo comunque a 38 punti in vetta alla Liga. Il Betis si porta invece a 21.