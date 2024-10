Il Barça sta diventando un nuovo Dream Team: Flick sulla scia di Cruijff e Pep

Pochi dubbi che il Barcellona sia la squadra più spettacolare del mondo in questo momento. Flick ha deciso di prendersi parecchi rischi piazzando la linea difensiva a centrocampo e utilizzando una tattica del fuorigioco da anni '70, con il portiere pronto a spazzare come libero aggiunto. Il resto è fatto da palloni in verticale per la sponda di Lewandowski per gli esterni, Yamal e Rafinha, che tagliano verso il centro in velocità. Il resto lo fa l'inventiva di Pedri, che sa sdoppiarsi nel ruolo di centrocampista centrale e trequartista affiancando Fermin Lopez, un altro, insieme a Cubarsì e a Casadò, dei giovani che stanno trascinando i blaugrana. In più, c'è il ritorno in campo di Gavi dopo il lungo infortunio.