Bayern Monaco, Lewandowski a letto con tutti i trofei vinti nel 2020

Robert Lewandowski nel corso del 2020 si è divertito a "coccolare" i trofei vinti a letto, pubblicando regolarmente sui social un nuovo post ad ogni nuovo successo. Per l'ultimo dell'anno ha quindi scelto di racchiudere in uno scatto tutti i successi di un 2020 super, per lui e per il Bayern Monaco: Champions League, Bundesliga, Coppa di Germania, Supercoppa Europea, Supercoppa di Germania, Calciatore Europeo dell'anno e Calciatore dell'anno ai Globe Soccer Awards. Ne manca solo uno: la Scarpa d'Oro, vinta da Immobile...