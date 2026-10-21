Calcio dilettantistico e giovani: la LND promuove a Ferrara il convegno "Il futuro in gioco"

Il 23 e 24 ottobre la Lega Dilettanti riunisce la propria governance nazionale e territoriale insieme ai vertici della Lega Pro e rappresentanti del Club Italia FIGC per definire nuove strategie sulla valorizzazione dei giovani. Tra i relatori Abete, Marani, Zola, Viscidi e Baldini, modera Callegari (Sportmediaset).
Tracciare la rotta per il domani del calcio di base mettendo al centro i giovani e il legame con il territorio in un'ottica di filiera con il professionismo. Con questo obiettivo la Lega Nazionale Dilettanti porterà il 23 e 24 ottobre a Ferrara, presso il Cinema Notorious, il convegno "Il Futuro in gioco", appuntamento che si inserisce nella cornice di Quarto Tempo, avviato tre anni fa dalla LND come spazio di dialogo e progettazione per il movimento dilettantistico.
Patrocinata dal Comune di Ferrara, nominata Citta Europea dello Sport 2027, l'iniziativa rappresenta il primo passo di un percorso di riflessione interno con un approccio "dal basso", riunendo i Consigli Direttivi di tutti i Comitati Regionali LND, il Dipartimento Interregionale (Serie D) e i responsabili delle rappresentative nazionali e regionali in un tavolo di confronto con i vertici della Lega Pro e rappresentanti del Club Italia FIGC. Assumendo come riferimento la Riforma Zola e le direttive federali per lo sviluppo dei talenti, le due giornate serviranno da punto di partenza per delineare la futura strategia LND per la valorizzazione dei giovani in una logica d'interscambio con la Serie C.
IL PROGRAMMA
L'evento si svolgerà al Cinema Notorius (Via Darsena, 73). I talk previsti in entrambe le giornate saranno moderati dal giornalista Sportmediaset Massimo Callegari con il contributo di Alessandro Pomare, speaker dell'Udinese Calcio.
VENERDÌ 23 OTTOBRE
Ore 17: Apertura e Saluti Istituzionali
Interventi di Giancarlo Abete (Presidente LND), Matteo Marani (Presidente Lega Pro), Alan Fabbri (Sindaco di Ferrara) e Francesco Carita (Assessore Sport Ferrara).
Ore 17.45: Talk e Confronto Discussione sulla Riforma Zola, i rapporti con la Lega Pro e la filiera
con i Dilettanti; integrazione e valorizzazione dei giovani talenti.
Collegamento con Gianfranco Zola.
Ore 18.30: Le Nazionali azzurre tra presente e futuro: dall'attivita Under 14 all'Under 21.
Relatori: Silvio Baldini (Commissario Tecnico Nazionale Under 21) e Maurizio Viscidi
(Coordinatore tecnico delle Nazionali Giovanili FIGC).
DICHIARAZIONI
Giancarlo Abete (presidente LND): "Ferrara rappresenta un'opportunita di grande significato
per testimoniare l'attenzione della Lega Nazionale Dilettanti per la valorizzazione dei giovani
calciatori. Sarà una occasione di confronto tra le linee guida e gli indirizzi tecnici dedicati alla
crescita giovanile da parte del Club Italia e le attività che a livello nazionale e sul territorio
vengono svolte in Lega Dilettanti attraverso le proprie rappresentative. L'iniziativa costituirà
una occasione per un confronto diretto con le politiche di valorizzazione dei giovani portate
avanti dalla Lega Pro, primo gradino del professionismo, ascoltando le linee d'indirizzo del
Presidente Marani e di Gianfranco Zola che illustrera il progetto che è stato reso operativo
all'interno della Lega. L'obiettivo e individuare le strade migliori per sostenere l'impegno delle
società, ottimizzare i percorsi di crescita dei ragazzi e riconoscere il ruolo fondamentale dei
territori nella formazione dei talenti. Sarà importante ascoltare esperienze e competenze
diverse coinvolgendo chi opera quotidianamente nella formazione per trasformare il confronto
in proposte concrete. La presenza delle istituzioni cittadine sottolinea inoltre il valore del
legame tra calcio e territorio. La nostra ambizione è fare di queste due giornate un momento di
analisi e programmazione, nel quale il gruppo dirigente della Lega Nazionale Dilettanti possa
contribuire a costruire prospettive future sempre più solide per i giovani e per le società che li
accompagnano nel loro percorso sportivo".
Alan Fabbri (sindaco Comune di Ferrara): "Accogliere nuovamente a Ferrara un
appuntamento di rilevanza nazionale come 'Quarto Tempo' è motivo di grande orgoglio per la
nostra Amministrazione. Dopo l'esperienza dello scorso anno, la nostra città si conferma
ancora una volta il punto di riferimento per il grande calcio, l'innovazione e la formazione
sportiva. Questo evento rappresenta un momento fondamentale di confronto sulle politiche
sportive, sulla sostenibilita e sull'inclusione, dimostrando come la collaborazione tra
l'Amministrazione comunale e LND possa generare valore reale, visione ed importanti ricadute
per il nostro territorio".
Francesco Carita (Assessore allo Sport Comune di Ferrara): "Il ritorno anche quest'anno a
Ferrara dei massimi vertici del calcio dilettantistico e giovanile italiano per 'Quarto Tempo'
sancisce la solidità del legame e della sinergia con la LND che si rinnova e si arricchisce ancora
una volta di nuovi contenuti. Il successo della collaborazione con l'Amministrazione e il
comune impegno sui temi dell'educazione alimentare, dell'impiantistica e dei corretti stili di
vita attraverso lo sport, ci fa accogliere con entusiasmo questa due giorni che intende tracciare
il futuro dello sport di base. Per Ferrara, che si proietta con determinazione verso il traguardo
di Città Europea dello Sport 2027, la LND si conferma un partner strategico e imprescindibile
per promuovere lo sport come strumento unico di crescita sociale e benessere per i cittadini
di oggi e di domani".
ACCREDITI STAMPA
I giornalisti e gli operatori dell'informazione interessati possono registrare richiesta di accredito compilando il modulo online al seguente link:
forms.gle/oefHBVBiG1YKW18FA
Tutte le info su: https://quartotempo.lnd.it/