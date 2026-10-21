Calcio dilettantistico e giovani: la LND promuove a Ferrara il convegno "Il futuro in gioco"

DICHIARAZIONI

Giancarlo Abete (presidente LND): "Ferrara rappresenta un'opportunita di grande significato

per testimoniare l'attenzione della Lega Nazionale Dilettanti per la valorizzazione dei giovani

calciatori. Sarà una occasione di confronto tra le linee guida e gli indirizzi tecnici dedicati alla

crescita giovanile da parte del Club Italia e le attività che a livello nazionale e sul territorio

vengono svolte in Lega Dilettanti attraverso le proprie rappresentative. L'iniziativa costituirà

una occasione per un confronto diretto con le politiche di valorizzazione dei giovani portate

avanti dalla Lega Pro, primo gradino del professionismo, ascoltando le linee d'indirizzo del

Presidente Marani e di Gianfranco Zola che illustrera il progetto che è stato reso operativo

all'interno della Lega. L'obiettivo e individuare le strade migliori per sostenere l'impegno delle

società, ottimizzare i percorsi di crescita dei ragazzi e riconoscere il ruolo fondamentale dei

territori nella formazione dei talenti. Sarà importante ascoltare esperienze e competenze

diverse coinvolgendo chi opera quotidianamente nella formazione per trasformare il confronto

in proposte concrete. La presenza delle istituzioni cittadine sottolinea inoltre il valore del

legame tra calcio e territorio. La nostra ambizione è fare di queste due giornate un momento di

analisi e programmazione, nel quale il gruppo dirigente della Lega Nazionale Dilettanti possa

contribuire a costruire prospettive future sempre più solide per i giovani e per le società che li

accompagnano nel loro percorso sportivo".