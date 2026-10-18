Cagliari, Pisacane: "Squalifica pesa ma fiducia nel mio staff"

"Hanno un'identità chiara e dobbiamo stare molto attenti. Sappiamo quello che abbiamo dovuto fare per portare a casa i punti che abbiamo e nessuno ce li toglie, sicuramente faccio i complimenti a Juric, è stato anche fonte di ispirazione, un "Gasperini 2", il primo a portare avanti determinate idee e lo ha fatto in modo egregio. Sta magari attraversando un momento difficile, come può succedere nella vita e in una carriera, ma non è cambiato nella forma. I risultati ottenuti non sono gli stessi del passato. Il Monza sta probabilmente performando un po' meno, ma ha un'identità chiara e dobbiamo stare molto attenti. Ci concentriamo sulla forza del Monza e non solo sui punti deboli, perché se sbagliassimo approccio o pensassimo alla classifica rischieremmo di farci molto male. Il nostro approccio è quello di una squadra che vuole mettere dentro responsabilità, fame e organizzazione all'interno della partita. Cambia poco sotto il profilo dell'approccio quello che è l'avversario, non possiamo prescindere da determinate caratteristiche". Così il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane alla vigilia del match di campionato contro il Monza. "Il gol contro la Juventus è diverso rispetto a quelli subiti lo scorso anno, è una situazione dinamica. Penso che Obert fosse messo bene, ma era stremato e ha perso un po' di lucidità, permettendo a Kolo Muani di colpire di testa. Il gol nasce da una serie di errori: bisognava accorciare meglio su Alajbegovic e in area dovevamo essere più attenti nel distribuire gli spazi. Al netto dei pochi gol subiti, sono situazioni che ci indicano dove lavorare di più - ha aggiunto parlando della solidità sulla palle inattive - Abbiamo un portiere forte come Caprile e, quando gli avversari tirano da venti metri o in mischia, è difficile farci gol. Se miglioriamo questi aspetti, con un portiere così forte possiamo continuare a subire poco. Poi ci saranno momenti in cui faremo peggio di oggi, com'è normale che sia, e dovremo essere bravi a gestire quelle fasi della stagione". Pisacane non sarà in panchina dopo l'espulsione rimediata nel finale del match con la Juve per il faccia a faccia con Spalletti. "Mi dispiace non essere accanto ai ragazzi, mi pesa. Ho fiducia nel mio secondo. Una delle mie fortune è stata incontrare Giacomo Murelli: si è buttato pienamente in questa avventura con me un anno fa pur avendo un determinato curriculum nel calcio, con uno Scudetto vinto nella precedente esperienza - ha evidenziato - Mi fido ciecamente di lui e del mio staff, prepariamo sempre insieme le gare, e lo ringrazio per avermi dato fiducia in un periodo in cui c'era scetticismo nei miei confronti".