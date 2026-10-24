Cagliari, Pisacane: "Bene il primo tempo, poi abbiamo limitato i danni"

Ancora una sconfitta dopo la batosta di Monza: Fabio Pisacane ora deve fare i conti con un nuovo Cagliari, molto diverso da quello della favola del quarto posto. "Nel primo tempo abbiamo fatto la partita, anche se non con la velocità che chiedevo - ha detto l'allenatore del Cagliari - ma per il resto, una volta che una squadra come il Bologna passa in vantaggio, va a nozze. Sono conscio della nostra dimensione, dobbiamo raggiungere il nostro traguardo, bisogna lavorare e bisogna tenere botta". "Oggi rispetto a Monza - ha proseguito Pisacane - il Cagliari non ha mollato e ha cercato di limitare i danni una volta che la partita si è incanalata sul due a zero. La colpa è di tutti, non c'è un reparto, come l'attacco, che non va". Anche oggi Fazzini, uno degli acquisti più importanti dell'estate, non è entrato in campo. "Ha delle qualità precise - ha spiegato Pisacane - ora sto facendo altre scelte, sicuramente avrà delle opportunità". Winks? "Ha sentito un dolore alla schiena, è da valutare. Lui voleva provare, ma non aveva senso perdere uno slot".