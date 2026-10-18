Cagliari, Pisacane: "Attenti al Monza, non guardiamo la classifica"

18 Ott 2026 - 13:44
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L'incontro troppo ravvicinato con Spalletti nel dopo Cagliari-Juventus lo costringerà a seguire la partita di domani a Monza dalla tribuna. Piena fiducia nel suo vice, Giacomo Murelli, ma per Fabio Pisacane, tecnico rossoblù, non sarà la stessa cosa. "Mi mancherà stare accanto ai ragazzi - ha detto nella conferenza stampa della vigilia - ma per il resto non dimentico che Murelli, dopo aver vinto uno scudetto con il Milan, si è buttato da due anni in questa avventura al mio fianco. Anche, in qualche modo, proteggendomi dall'iniziale scetticismo dell'ambiente nei miei confronti". Dalla sala stampa e dalla tribuna il monito è sempre quello: il quarto posto è bello ma ogni partita fa storia a sé. "Sei gare in un campionato dicono poco - questo l'avvertimento - fondamentale, con la Juventus o con il Monza, il solito approccio. Certo, i punti ci rimangono e con quelli la consapevolezza di che cosa abbiamo fatto per ottenerli. Ma se guardiamo la classifica, rischiamo di sbattere il muso". L'invito è quello di non sottovalutare l'avversario dopo i segnali lanciati anche in dieci con la Lazio e la presenza di Juric in panchina. "Un grande allenatore - ha detto Pisacane - un Gasperini due. Come in tutti i lavori, ci sono momenti buoni e cattivi. Ora sta attraversando un momento difficile nei risultati, ma la forma e il pensiero rimangono".

Un Cagliari che convince soprattutto in difesa e con tre gol subiti ha, insieme alla Roma, la miglior retroguardia del campionato. E paradossalmente lì c'è sempre qualche dubbio su chi schierare: oltre a Mina, leader non solo della difesa, c'è anche Deiola e Sugawara, che per il momento dovrebbe partire dalla panchina. In mezzo al campo ancora il punto interrogativo accanto al nome di Fazzini mentre davanti il tecnico ha fatto capire che ci potrebbe essere qualche sorpresa assieme alla certezza di Maldini: finora il Cagliari ha sempre giocato con Mendy solo in attacco. Ma questa potrebbe essere la volta buona per vedere i rossoblù a due punte dall'inizio con la doppia opzione tra Nzola e Kevin Carlos.

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