Cagliari, Pisacane: "Attenti al Monza, non guardiamo la classifica"

L'incontro troppo ravvicinato con Spalletti nel dopo Cagliari-Juventus lo costringerà a seguire la partita di domani a Monza dalla tribuna. Piena fiducia nel suo vice, Giacomo Murelli, ma per Fabio Pisacane, tecnico rossoblù, non sarà la stessa cosa. "Mi mancherà stare accanto ai ragazzi - ha detto nella conferenza stampa della vigilia - ma per il resto non dimentico che Murelli, dopo aver vinto uno scudetto con il Milan, si è buttato da due anni in questa avventura al mio fianco. Anche, in qualche modo, proteggendomi dall'iniziale scetticismo dell'ambiente nei miei confronti". Dalla sala stampa e dalla tribuna il monito è sempre quello: il quarto posto è bello ma ogni partita fa storia a sé. "Sei gare in un campionato dicono poco - questo l'avvertimento - fondamentale, con la Juventus o con il Monza, il solito approccio. Certo, i punti ci rimangono e con quelli la consapevolezza di che cosa abbiamo fatto per ottenerli. Ma se guardiamo la classifica, rischiamo di sbattere il muso". L'invito è quello di non sottovalutare l'avversario dopo i segnali lanciati anche in dieci con la Lazio e la presenza di Juric in panchina. "Un grande allenatore - ha detto Pisacane - un Gasperini due. Come in tutti i lavori, ci sono momenti buoni e cattivi. Ora sta attraversando un momento difficile nei risultati, ma la forma e il pensiero rimangono".