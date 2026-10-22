Bruno Fernandes, serata da incubo: svaligiata la villa. Il racconto: "Lui e la moglie sono devastati"

Quella di mercoledì 21 ottobre sarà una serata dura da dimenticare per Bruno Fernades. Mentre il suo Manchester United veniva travolto per 4-1 dal Como nella terza giornata di Champions League, la villa del centrocampista portoghese da ben 4 milioni di euro veniva svaligiata dai ladri. Lo riporta il Sun. L'abitazione di Fernades si trova nel lussuoso 'Triangolo d'oro' della contea inglese del Cheshire, rinomata zona residenziale. I malviventi si sono introdotti nella villa, rubando gioielli griffati e altri oggetti di valore. La polizia è sopraggiunta dopo la denuncia di un vicino che aveva visto tre "uomini sconosciuti" nel giardino della casa. Ma all'arrivo degli agenti il colpo era già stato portato a termine.
Ana Pinho, moglie del centrocampista, e i due figli piccoli della coppia non si trovavano all'interno al momento del blitz, che ha comunque lasciato sconvolti il giocatore e la compagna. Una fonte ha, infatti, rivelato che "Bruno e Ana sono assolutamente devastati. Subire un atto del genere in casa propria mentre si è fuori a rappresentare la propria squadra è il peggior incubo di ogni calciatore". La polizia, fa sapere The Athletic, ha confermato che "sono stati rubati diversi oggetti". E che gli intrusi sono rimasti in casa per meno di cinque minuti. Naturalmente è stata avviata un'indagine.