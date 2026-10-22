Bruno Fernandes, serata da incubo: svaligiata la villa. Il racconto: "Lui e la moglie sono devastati"

Ana Pinho, moglie del centrocampista, e i due figli piccoli della coppia non si trovavano all'interno al momento del blitz, che ha comunque lasciato sconvolti il giocatore e la compagna. Una fonte ha, infatti, rivelato che "Bruno e Ana sono assolutamente devastati. Subire un atto del genere in casa propria mentre si è fuori a rappresentare la propria squadra è il peggior incubo di ogni calciatore". La polizia, fa sapere The Athletic, ha confermato che "sono stati rubati diversi oggetti". E che gli intrusi sono rimasti in casa per meno di cinque minuti. Naturalmente è stata avviata un'indagine.