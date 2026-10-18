Bove: "Tornare in Italia? Magari in futuro, non chiudo nessuna porta"

"Tornare in Italia? In futuro perchè no. Sono felice dove sono ora, era uno dei miei obiettivi andare a giocare fuori ma non posso nascondere che seguo il campionato italiano, sono rimasto legato alla Roma e all'Italia. Per il momento sono felice dove sono ma al tempo stesso non voglio chiudere nessuna porta". Così Edoardo Bove, attuale centrocampista del Watford, durante la presentazione del docufilm "In un battito" che racconta la sua storia alla Festa del Cinema di Roma, risponde a chi chiede di un suo possibile ritorno in Italia qualora dovesserero cambiare le regole sull'abilitazione sportiva. "Il mio sogno era tornare a giocare a calcio e ci sto riuscendo in Inghilterra. Ho un cuore che mi ha fatto uno scherzetto, ma tornare all'Olimpico è stato emozionante, così come ricevere quel tipo di affetto che non sentivo di meritare per quanto fatto in campo. Ma i tifosi della Roma sono anche questo, vanno oltre i risultati", aggiunge Bove.