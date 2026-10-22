Bonucci: "Sogno di allenare la Juventus. Mi sono ripromesso di diventare tecnico tra un anno"

Oggi Leonardo Bonucci fa parte dello staff tecnico del ct Roberto Mancini. Ma l'ex centrale non nega le sue ambizioni per il futuro: "Vorrei diventare tecnico della Juventus su tutte." - ha detto a margine dell'evento di presentazione del concorso "Vinci lo stadio con Iliad” - Però credo ci sia la parte professionale che ti spinge ad accettare delle sfide anche contro il tuo pensiero. La volontà di diventare allenatore ti spinge ancora di più. Il sogno è la Juventus o la Nazionale".
“È un progetto partito quasi 10 anni fa, a 30 anni avevo in mente quando sarebbe finita la mia carriera da calciatore e di quanto tempo avessi bisogno per prendere i patentini. Ora ho 39 anni, a 40 mi sono ripromesso di diventare primo allenatore: il prossimo anno finisco l’ultimo patentino che serve per tutte le categorie. Solo che adesso c’è questo piacevole, emozionante e stressante percorso con la Nazionale. Forse ritarderò di qualche anno, ma l’obiettivo è provare a diventare primo allenatore, perché riuscirci non è scontato".