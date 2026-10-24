Bologna, Palladino: "Tre punti importantissimi, ottima prestazione"

Dopo Lecce, Cagliari: la risalita del Bologna passa per le trasferte. "Non era facile venire qui e portare via tre punti fondamentali per risalire - ha detto l'allenatore rossoblù Raffaele Palladino nel dopogara - Una gara interpretata bene: ho visto l'identità della squadra che mi rispecchia. All'inizio una partita bloccata, ma poi gli ingressi hanno cambiato la partita. Una vittoria importante, la strada è quella giusta. Sono contento della vittoria, ma soprattutto della prestazione. Ho visto la squadra che vorrei sempre vedere. Vedo un campionato molto equilibrato: cercheremo di risalire la classifica". Casale determinante: "Ho fatto una chiacchierata con lui - ha detto Palladino - come ho fatto con altri. E lì ho capito che aveva voglia di mettersi in gioco. Lo sta dimostrando a suon di prestazioni".