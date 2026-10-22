Bologna, approvato il bilancio: ancora un utile

22 Ott 2026 - 20:10
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Per il secondo anno consecutivo il bilancio del Bologna si chiude in attivo. Dopo il +14 milioni della stagione passata, per quella attuale si chiude con un attivo di 17,2 milioni. Club sano, insomma. Ma non è questo l'unico dato che emerge dalla nota del club relativa all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2026: rinnovate le cariche sociali dell'assemblea dei soci: l'amministratore delegato, Claudio Fenucci, è stato nominato anche vice presidente, con nomina triennale.

Confermate le cariche di Joey Saputo (patron del club) come presidente del consiglio d'amministrazione, dei consiglieri Joe Marsili e Anthony Rizza, e del collegio sindacale composto dal presidente Francesco Catenacci e dai sindaci Renato Santini e Massimo Tamburini. L'utile d'esercizio sarà destinato a riserve in considerazione del che per l'anno 2026-27 è prevista una perdita d'esercizio in vista di una stagione senza introiti derivanti da coppe europee. 

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