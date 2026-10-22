Udinese in ritiro per preparare la gara con il Milan

L'Udinese è in ritiro per preparare la sfida di domenica sera con il Milan al Bluenergy Stadium. La notizia positiva per Runjaic - che tra la partita coi rossoneri, la trasferta di Parma infrasettimanale e la successiva gara casalinga con la Roma si gioca in soli sei giorni la permanenza in panchina - è il recupero di Zaniolo, che dovrebbe partire dalla panchina, anche se il fantasista scalpita per esserci dal primo minuto. Gli unici assenti saranno Alaba, Bayo e Gueye. In attacco Davis cercherà di ritrovare la via del gol dopo un inizio di stagione in chiaroscuro. Dietro Abankwah troverà una maglia da titolare assieme a Kabasele e Solet. Intanto resta aperta la questione dei prezzi dei biglietti per il settore ospiti, contestati dagli ultras rossoneri, che hanno invitato i tifosi a disertare la trasferta. Al momento, gran parte dei posti nel settore esclusivamente riservato ai sostenitori milanisti risulta ancora disponibile, mentre la Curva Sud, abitualmente frequentata dalle frange meno calde della tifoseria ospite, è quasi esaurita: in questo caso, l'appello sembra essere caduto nel vuoto.