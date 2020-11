Serie A: Benevento-Juventus 1-1, Letizia frena la corsa bianconera

BENEVENTO-JUVE 1-1

di

ANDREA GHISLANDI

Nel secondo anticipo della 9a giornata di Serie A, la Juve senza Ronaldo non va oltre l'1-1 contro il Benevento e viene scavalcata dall'Inter. Al Vigorito il solito Morata (poi espulso nel finale) sblocca il match con un bel diagonale (21'), Dybala si divora il raddoppio (26') e nel recupero del primo tempo Letizia al volo pesca l'angolino giusto (48'). I ritmi si abbassano e nel finale la Joya ha sul sinistro il gol-vittoria, ma Montipò è super. La Juve non passa a Benevento lapresse

LA PARTITA

Orfana di Cristiano Ronaldo, la Juve si perde al Vigorito, fa un netto passo indietro e torna a essere contagiata dalla pareggite: per trovare così tanti pari bisogna tornare alla stagione 2001-2002. La squadra di Pirlo gioca un buon primo tempo, sblocca la gara con il solito Morata (diagonale sinistro chirurgico nell'angolino), spreca un paio di occasioni con Ramsey e Dybala e viene punita in pieno recupero da un Benevento che non molla mai e molto ordinato in campo. Il gol di Letizia (destro al volo nell'angolino) lascia di sasso Szczesny e con lui tutta la Juve, che nella ripresa torna la squadra lenta e con poche idee troppe volte vista in questo avvio di stagione, in due parole Ronaldo-dipendente.

Pirlo non ottiene dai cambi il tanto sperato cambio di passo, visto che gli innesti di Kulusevski, Bernardeschi e Bentancur non riescono a far scattare la scintilla. Nonostante un Benevento ampiamento rimaneggiato dietro, visto il doppio forfait di Caldirola e del suo sostituto Maggio. Morata sbaglia di testa al 51' a porta vuota, poi l'assedio bianconero è disordinato e senza troppa convinzione. L'unico squillo è firmato Bernardeschi-Dybala, ma Montipò è super sul rasoterra in controtempo della Joya. Con il passare dei minuti aumenta il nervosismo e a rimetterci è Morata: al triplice fischio di Pasqua, lo spagnolo protesta per un presunto rigore non concesso qualche minuto prima e si vede sventolare il rosso. Niente derby per l'uomo più in forma. Pirlo si lecca le ferite, vede la contestatissima Inter di Conte mettere la freccia e domenica pomeriggio rischia di trovarsi a -6 dal Milan capolista.

LE PAGELLE

Letizia 7 - Comincia a destra, poi dopo l'infortunio di Caldirola passa a sinistra. Buona la sua prova, impreziosita dal bel gol del pareggio in pieno recupero di primo tempo.

Barba 7 - Slitta al centro dopo l'infortunio di Caldirola e dalle sue parti non si passa mai. Provvidenziale anche in alcune chiusure, davvero una prestazione con i fiocchi quella del difensore romano.

Lapadula 5,5 - Stretto nella morsa De Ligt-Danilo fa davvero fatica. Ha un'occasione di testa nel primo tempo, nella ripresa piano piano si spegne fino alla sostituzione.

De Ligt 6,5 - Ottima prestazione del centrale olandese, attento e sempre puntuale nella chiusure. Suoi tutti i duelli aerei, per Lapadula davvero un brutto cliente.

Morata 6 - Lo spagnolo il suo, come sempre lo fa, ma questa volta non basta per portare a casa i tre punti. E' il più in forma dei suoi, un punto in meno per l'errore di testa a inizio ripresa e l'espulsione a fine partita

Dybala 5,5 - Gioca 90' e già questa è una notizia. Dal punto di vista fisico è in crescendo, ma fallisce due volte il match-point: nel primo tempo calcia a lato un sinistro a giro, nel finale di gara è bravo Montipò a negargli la gioia del gol.

IL TABELLINO

BENEVENTO-JUVENTUS 1-1

Benevento (4-3-2-1): Montipò 7; Letizia 7, Glik 6,5, Caldirola 6 (33' Maggio 6 - 15' st Insigne 6), Barba 7; Hetemaj 6, Schiattarella 6,5, Ionita 6 (27' st Tello 6); Improta 6,5, Caprari 6,5 (27' st Tuia 6); Lapadula 5,5 (27' st Sau 6,5). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Pastina, Basit, Masella, Di Serio, Moncini. All.: F. Inzaghi 6,5

Juventus (4-4-2): Szczesny 6,5; Cuadrado 5,5, Danilo 6, De Ligt 6,5, Frabotta 6; Chiesa 6,5 (24' st Bernardeschi 6), Arthur 5,5 (17' st Bentancur 6), Rabiot 6,5, Ramsey 5,5 (17' st Kulusevski 5,5); Dybala 5,5, Morata 6. A disp.: Pinsoglio, Garofani, Bonucci, Dragusin, Alex Sandro, Portanova, McKennie. All.: Pirlo 5,5

Arbitro: Pasqua

Marcatori: 21' Morata (J), 48' Letizia (B)

Ammoniti: Maggio (B), Cuadrado (J), Schiattarella (B), Glick (B), Barba (B), Improta (B), Insigne (L)

Espulsi: Al 52' st Morata (J) per proteste

Note: Al 37' st ammonito l'allenatore del Benevento Inzaghi per proteste

LE STATISTICHE

Era dal 2001/02 che la Juventus non pareggiava almeno cinque delle prime nove giornate di Serie A (in quel caso tre vittorie, cinque pareggi e una sconfitta).

Era dall’aprile 2018 (vittoria contro il Milan e pari contro l’Udinese) che il Benevento non riusciva a rimanere due gare di fila imbattuto in Serie A.

La Juventus ha vinto solo una delle ultime nove trasferte di Serie A (5N, 3P): 4-1 contro lo Spezia – inoltre ha subito gol in tutte le ultime 10 (18 reti nel periodo).

Alvaro Morata ha partecipato attivamente al 48% dei gol della Juventus in questa stagione (8 gol e 3 assist, 11 partecipazioni su 23 gol totali dei bianconeri in tutte le competizioni).

Alvaro Morata per la prima volta in carriera da quando gioca nei top-5 campionati (2010/11) ha segnato almeno 8 gol nelle sue prime 11 presenze stagionali in tutte le competizioni.

Morata é uno dei tre attaccanti di questo campionato con già almeno 3 assist e almeno 3 gol all'attivo (Berardi e Mertens gli altri due).

Due dei tre assist forniti da Chiesa con la maglia della Juventus in Serie A sono stati per gol di Morata.

La Juventus ha concesso 5 dei suoi 7 gol in questo campionato nel corso del primo tempo.

Il Benevento ha segnato 12 gol nelle prime 9 giornate di questa Serie A, ben 10 in piú rispetto alle 2 messe a segno nelle prime 9 della sua prima stagione nel massimo torneo (2017/18)

Gaetano Letizia ha segnato in questo campionato gia due reti (9 presenze), tante quante quelle realizzate nelle sue precedenti due stagioni in Serie A (64 presenze). Tre dei quattro gol in Serie A di Letizia sono arrivati in casa.