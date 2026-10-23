Paura in casa Bayern Monaco: malore per Kompany, portato in ospedale in elisoccorso

Paura per Vincent Kompany: l'allenatore del Bayern Monaco collassa dopo l'allenamento e viene trasportato d'urgenza in ospedale

23 Ott 2026 - 17:51
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Vincent Kompany © italyphotopress

Vincent Kompany © italyphotopress

Momenti di grandissima paura in casa Bayern Monaco per le condizioni di salute del tecnico Vincent Kompany, svenuto al centro sportivo di Säbener Straße subito dopo la sessione di allenamento pomeridiana condotta con la squadra.

Per prestare immediato soccorso all'allenatore belga si è reso necessario l'intervento d'urgenza di un'ambulanza e l'atterraggio di un elicottero di soccorso sul campo da gioco, prima del successivo trasporto in ospedale a Monaco per gli accertamenti clinici del caso

Kompany era appena rientrato in panchina per la sfida di Champions League contro l'Arsenal dopo essere stato debilitato da una severa infezione virale che lo aveva costretto a saltare le sedute di lunedì e martedì e gli aveva riacutizzato vecchi dolori all'anca, al punto da dover recuperare le forze sdraiandosi durante l'intervallo dell'ultimo match di campionato contro il Lipsia.

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