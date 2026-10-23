Paura in casa Bayern Monaco: malore per Kompany, portato in ospedale in elisoccorso

Kompany era appena rientrato in panchina per la sfida di Champions League contro l'Arsenal dopo essere stato debilitato da una severa infezione virale che lo aveva costretto a saltare le sedute di lunedì e martedì e gli aveva riacutizzato vecchi dolori all'anca, al punto da dover recuperare le forze sdraiandosi durante l'intervallo dell'ultimo match di campionato contro il Lipsia.