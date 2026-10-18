Bayern, Kompany infortunato in panchina: come sta il tecnico dei bavaresi

Vincent Kompany ha assistito seduto in panchina al match che ha visto vincere ieri il Bayern Monaco per 6-1 ai danni del Lipsia in Bundesliga. Il tecnico dei bavaresi non si è mai praticamente mai alzato a causa di alcuni problemi di salute, eattamente un virus e un problema all'anca che gli impediva di camminare (lo faceva a fatica) e di salire le scale con scioltezza. "Se il suo fisico non ce la fa, deve accettarlo - ha detto Eberl, ds del Bayern -. Ma gli allenatori in seconda sapevano esattamente cosa fare così come i ragazzi in campo. Ci aspettiamo che torni disponibile per la partita contro l'Arsenal in Champions League".