Barcellona, Flick: "Contro il Psg servono coraggio e concentrazione"

19 Ott 2026 - 18:42
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Flick © Getty Images

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"Vorrei che la mia squadra giocasse con fiducia, coraggio e come un gruppo coeso, come abbiamo fatto nelle ultime undici partite. Giocare con una linea difensiva alta è sempre un rischio, ma la chiave sta nel modo in cui reagiamo e pressiamo quando perdiamo il possesso palla, nel modo in cui manteniamo la distanza tra di noi e, se lo facciamo bene, giocare con una linea difensiva alta offre un enorme vantaggio. Abbiamo mantenuto la porta inviolata solo una volta, ma abbiamo segnato molti gol". Così Hansi Flick, tecnico del Barcellona, alla vigilia della sfida contro il psg di Champions. "In difesa abbiamo diverse opzioni. Rodri può giocare centrale, Alex Campos è con noi, e questo è quello che abbiamo. Sono ottimista e spero che tutto vada bene (tocca ferro), ma le cose stanno così, non è il momento migliore per noi, ma dobbiamo accettarlo. Speriamo che Koundé torni presto; potrebbe anche essere un'opzione per il fine settimana, ma dobbiamo aspettare", ha aggiunto. "Il centrocampo è importante, è il reparto più forte ed entrambe le squadre hanno centrocampisti fantastici e di alta qualità. Il possesso palla, se lo si ha, non garantisce un gol, ma è proprio in quei momenti che si possono commettere errori, e la transizione del PSG è uno dei loro punti di forza. Non bisogna commettere errori, bisogna giocare con coraggio e grande concentrazione".

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