Atletico Madrid, Julian Alvarez chiede scusa per le parole sul Barcellona

Julian Alvarez ha chiesto scusa ai propri tifosi per le dichiarazioni rilasciate durante i Mondiali sulla sua volontà di trasferirsi al Barcellona ("Un trasferimento sarebbe la soluzione migliore per tutti: voglio realizzare il mio sogno"). Il centravanti dell'Atletico Madrid, tornato a segno a distanza di otto mesi dall'ultimo gol, ha parlato così ai microfoni di Movistar+: "Vorrei chiedere scusa ai nostri tifosi per le parole che ho pronunciato durante i Mondiali. È stato un errore: sia per il modo in cui ho detto quelle parole, sia per il momento in cui l’ho fatto. Anch’io mi sarei arrabbiato se fossi stato un tifoso".