Atalanta, Sarri lancia la sfida all'Ajax: "Squadra molto tecnica. A noi manca continuità"

Troppi infortuni un alibi? Out 8 giocatori tra cui Hien, Kolasinac, Kossounou e Scalvini: "Gli infortunati ci sono in tutte quelle squadre che hanno giocatori che giocano in Europa e in Nazionale. De Ketelaere? Prima o poi farà una partita di riposo anche lui, ha potenzialità enormi e non so se ne renda conto. Bisogna supportarlo se vogliamo riportarlo in alto, adesso è in un momento di assoluta normalità. De Ketelaere ti fa arrabbiare il fatto che dà sempre la sensazione che possa fare di più", ha sottolineato.