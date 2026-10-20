Atalanta, per Kolasinac distrazione a retto femorale

Oggi giornata di scarico e lavoro individuale per l'Atalanta al Centro Bortolotti, in vista della partita di Conference League contro l'Ajax. Scalvini, Kessie, Raspadori e Kossounou hanno svolto terapie. Hien, Sulemana e Pompei hanno lavorato in palestra e in campo. Gli esami strumentali effettuati a Sead Kolasinac, hanno evidenziato una distrazione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo e le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni.