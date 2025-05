"Oggi sono passati 40 anni dall'Heysel, da quel 29 maggio 1985 che avrebbe dovuto essere una festa per tanti tifosi e si è trasformato in una tragedia in cui morirono 39 persone. Di anno in anno abbiamo portato con noi e tenuto vivo il ricordo delle vittime della terribile notte che ha cambiato il calcio e continueremo a farlo". Lo ha scritto, sui suoi canali social, la vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino.