Football Manager 27 si gioca gratis dal 29 ottobre al 3 novembre

FM27 introduce un'interfaccia migliorata e una navigazione più intuitiva, per offrire un'esperienza ancora più immersiva. Questo è possibile grazie alle novità introdotte, tra cui figurano un nuovo sistema di modifiche tattiche che permette di apportare in tempo reale cambiamenti tattici che comprendono più istruzioni; un sistema di misurazione e comprensione dell’efficacia tattica; e la possibilità di decidere con quale frequenza il gioco interrompe l’elaborazione per mostrare aggiornamenti e informazioni. A queste si aggiungono una veste grafica migliorata per i matchday, il ritorno di diverse funzionalità e il ripristino di alcuni comportamenti familiari ai giocatori.