Vento forte e onda alta: ecco le condizioni per la prima giornata di finali di Louis Vuitton Cup 

LE PREVISIONI METEO

La situazione potrebbe favorire leggermente INEOS Britannia che durante il Round Robin ha conquistato il successo con Luna Rossa con quelle condizioni

Il meteo potrebbe essere una delle variabili più importanti per la corsa alla Louis Vuitton Cup. Lo ha anticipato Max Sirena ai microfoni di SportMediaset, lo confermano le previsioni che mostrano come la ventilazione dovrebbe essere sostenuta nei primi giorni delle finali. Dopo aver vissuto le prime fasi di gara con il continuo rischio di dover rinviare le regate a causa della mancanza di aria, l'area di Barcellona dovrà far i conti con il vento che nel pomeriggio di giovedì 26 settembre dovrebbe attestarsi i 13 e i 15 nodi con folate attorno ai 21, limite massimo con cui si possa gareggiare.

Vedi anche america's cup Le condizioni meteo preoccupano Max Sirena: "Dovremo far attenzione all'incremento dell'onda" Una situazione che potrebbe leggermente favorire INEOS Britannia che ha dimostrato di apprezzare particolarmente queste condizioni come già osservato anche durante le regate del Round Robin che videro il successo degli inglesi sull'equipaggio italiano. A scombussolare i piani però potrebbe esser l'onda, con le stime che parlano di un'altezza fra il metro e il metro e quaranta. Un aspetto da non sottovalutare per il team di Ben Ainslie che potrebbe concedere qualcosa nel momento in cui dovesse affrontare un maggior attrito.