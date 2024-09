Le condizioni meteo preoccupano Max Sirena: "Dovremo far attenzione all'incremento dell'onda"

INTERVISTA ESCLUSIVA

Lo skipper e team director di Luna Rossa Prada Pirelli ha fatto il punto alla vigilia della sfida con INEOS Britannia per le finali della Louis Vuitton Cup

Luna Rossa Prada Pirelli e INEOS Britannia una contro l'altra in una finale della Louis Vuitton Cup non è certo una novità, anzi, rappresenta semmai ormai quasi una tradizione. Dopo la vittoria del sindacato italiano nel 2021, Max Sirena vorrebbe ripetersi anche nell'edizione 2024 puntando al terzo successo nella storia dell'equipaggio tricolore. Per riuscire a completare questo traguardo servirà non solo combattere con gli avversari, ma anche con le condizioni meteorologiche.

"Oggi è l'ultimo giorno di preparazione prima della finale che per noi è una sorta di déjà vu rispetto a quanto accaduto qualche anno fa. Le condizioni dei team sono completamente diverse rispetto alla scorsa edizione considerato che penso che siano entrambe più preparati e competitivi - spiega il velista riminese in un'intervista esclusiva rilasciata a SportMediaset -.Le condizioni si prevedono abbastanza dure, soprattutto per quanto riguarda l'onda. Vediamo come si andrà a sviluppare questa perturbazione che è sì più a sud di noi, ma che genererà al tempo stesso parecchio mare".

Per la formazione presieduta da Patrizio Bertelli non resta altro che rifinire gli ultimi dettagli e mettere in campo tutti gli insegnamenti raccolti in queste settimane nelle acque di Barcellona: "Sarà bello, non vediamo l'ora di iniziare, ci siamo preparati tanto. Oggi facciamo un'uscita di rifinitura per preparare la barca alle regate di domani - conclude Sirena -. Credo sarà un bello show per il pubblico, per gli appassionati e per i fan. Andiamo in acqua per vincere".