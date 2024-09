Temporali su Barcellona, a rischio rinvio le sfide del 2° Round Robin di Louis Vuitton Cup

Si respira un clima di bufera a Barcellona, non tanto per via di possibili polemiche sull'andamento della Louis Vuitton Cup, ma a causa delle previsioni meteo che non presagiscono nulla di buono per la giornata di mercoledì 4 settembre. Dopo il rinvio delle ultime due regate in programma nella prima giornata del 2° Round Robin, in onda su Canale 20 e in simulcast su Italia 1 per le prove di Luna Rossa Prada Pirelli oltre che in streaming sul sito di SportMediaset, le gare rischiano di slittare alle giornate di giovedì 5 e venerdì 6 settembre, inizialmente utilizzati come giorni di riserva.