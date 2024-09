Luna Rossa Prada Pirelli dopo i successi con NYYC American Magic: "E' stata una giornata difficile da interpretare"

LOUIS VUITTON CUP

L'equipaggio italiano ha sconfitto il sindacato americano nelle due regate in programma avvicinando così la finale della competizione

Vincere con NYYC American Magic non era scontato dopo il secondo posto del Round Robin, vincere per due volte in condizioni complicate come quelle presenti a Barcellona erano probabilmente ancor più difficile. È il caso di Luna Rossa Prada Pirelli che ha sfoderato tutta la propria potenza nelle semifinali della Louis Vuitton Cup e punta ora alla sfida decisiva per il posto da sfidante della 37a America's Cup.

All'interno del team presieduto da Patrizio Bertelli si respira un clima di serenità, quasi di sollievo dopo le sconfitte subite con INEOS Britannia e ora si guarda al futuro con maggior serenità come spiegato da Francesco Bruni dopo le regate. "Le condizioni erano molto dure, una vera lotta là fuori. È stato molto difficile avere una lettura della pressione e delle prestazioni della barca, visto che il vento è stato particolarmente instabile - ha sottolineato il velista siciliano -. È stata davvero una giornata strana, una giornata molto diversa da quelle che abbiamo visto finora a Barcellona, ​​quindi è stata qualcosa di completamente nuovo per probabilmente tutti noi, e siamo riusciti a ottenere il meglio dalla giornata, ma wow, è stato molto faticoso".

Sulla stessa linea d'onda anche Emanuele Liuzzi che è sceso in campo nella prima regata di giornata e, insieme agli altri cyclors, ha dovuto sfoderare un surplus di energia per spingere l'AC75 tricolore alla vittoria. "Nella prima prova abbiamo trovato condizioni molto difficili, dai 10 ai 12 nodi e per noi ciclisti è stato particolarmente impegnativo. Siamo partiti un po' indietro inizialmente e, piano piano abbiamo fatto un bel recupero - ha spiegato il 33enne napoletano -. Da parte dei velisti c'è una richiesta in più di energia per cui noi dobbiamo star attenti a dar quello che vogliono. La seconda regata è stata ancor di più da un punto di vista energetico perché è calata l'aria, attorno agli otto nodi, e quindi è stato ancor più difficile