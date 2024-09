Louis Vuitton Cup: Luna Rossa Prada Pirelli prova a metter l'ipoteca sulla finale 

IL CALENDARIO DI DOMENICA

L'equipaggio tricolore affronterà NYYC American Magic nella terza e quarta regata in programma, in onda su Italia 1 e in streaming sul sito di SportMediaset

Il doppio successo all'esordio ha restituito il buon umore all'interno dell'equipaggio di Luna Rossa Prada Pirelli che cercherà di mettere una serie ipoteca sulla finale di Louis Vuitton Cup, in onda su Italia 1 e in streaming sul sito di SportMediaset. I ragazzi di Max Sirena affronteranno nel pomeriggio di domenica 15 settembre NYYC American Magic nella terza e quarta regata in programma puntando a chiudere la giornata sul 4-0.

Il sindacato italiano scenderà in acqua ancora una volta per primi alle 14.10 nella sfida con gli americani, a caccia di un riscatto dopo gli errori della giornata d'esordio. Una situazione che si ripeterà alle 15.22 quando andrà in scena la terza regata, mentre nel mezzo ci saranno alle 14.46 e alle 15.58 gli appuntamenti con INEOS Britannia e Alinghi Red Bull Racing con gli inglesi che cercheranno di prendere la via della finale.