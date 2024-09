Luna Rossa Prada Pirelli dà la caccia all'America's Cup: ecco il percorso delle finali

LOUIS VUITTON CUP

L'equipaggio tricolore affronterà INEOS Britannia a partire dal prossimo 26 settembre con l'obiettivo di conquistare il posto di sfidante di Emirates Team New Zealand

Dopo aver vissuto giornate in apprensione, Luna Rossa Prada Pirelli può finalmente festeggiare per aver centrato il pass per le finali di Louis Vuitton Cup. Un risultato sudato dagli uomini di Max Sirena che, dopo essersi portati sul 4-0, hanno dovuto far i conti con la sfortuna e con una serie di errori che hanno consentito a NYYC American Magic di portarsi a un passo dalla rimonta. La corsa a Luna Rossa si è però interrotta all'ottava regata quando il sindacato italiano ha tirato fuori tutta la propria potenza e si è portata a casa il quinto decisivo punto. Un risultato che permette ora di riposarsi, ma di guardare già verso le finali, al via il prossimo 26 settembre.

CHI AFFRONTERÀ LUNA ROSSA PRADA PIRELLI IN FINALE? LA SFIDA A INEOS BRITANNIA

Ora arriva la parte più difficile e non tanto perché si tratta della finale, ma perché di fronte ci sarà INEOS Britannia. Gli inglesi hanno faticato più del dovuto con Alinghi Red Bull Racing dimostrando di essere più deboli in condizioni di scarsa ventilazione, tuttavia nel momento in cui era necessario chiudere la contesa, non se lo sono fatti ripetere per due volte. L'equipaggio guidato da Ben Ainslie ha quindi passato il turno con il punteggio di 5-2 e confermandosi i favoriti per la conquista del trofeo complice anche il doppio successo negli ultimi scontri diretti con Luna Rossa.

COME FUNZIONANO LE FINALI? NECESSARIO VINCERE SETTE REGATE PER APPRODARE IN AMERICA'S CUP

Vincere la Louis Vuitton Cup non significa semplicemente alzare un trofeo al cielo, ma anche conquistare il passaggio per la prestigiosa America's Cup. Un appuntamento che vedrà protagonisti i detentori del trofeo, Emirates Team New Zealand, e coloro che conquisteranno la competizione di origine francese. Per conquistarla sarà necessario vincere almeno sette successi nelle tredici regate in programma, il tutto confermando la modalità del match race che vede i due sfidanti affrontarsi ogni giorno in due prove.

DOVE VEDERE LE FINALI DI LOUIS VUITTON CUP?

Come già accaduto per le semifinali, l'appuntamento è fissato nei giorni di gara alle ore 14 su Italia 1 e in streaming sul sito di SportMediaset dove Mino Taveri, affiancato da un commentatore tecnico, accompagnerà i telespettatori nella corsa di Luna Rossa Prada Pirelli verso la 37a America's Cup.

QUANDO ANDRANNO IN SCENA LE FINALI? APPUNTAMENTO A PARTIRE DAL 26 SETTEMBRE

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE

Finale, race 1

Finale, race 2

SABATO 28 SETTEMBRE

Finale, race 3

Finale, race 4

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Finale, race 5

Finale, race 6

MARTEDÌ 1 OTTOBRE

Finale, race 7

Finale, race 8

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE

Finale, race 9

Finale, race 10

VENERDÌ 4 OTTOBRE

Finale, race 11

Finale, race 12

SABATO 5 OTTOBRE

Finale, race 13